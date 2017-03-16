Tesla выпустит новый электрокар в 2018 году
Новый электрокар Tesla, основанный на той же платформе, что Model 3 и Model X, будет представлен в 2018 году, сообщает британский автомобильный журнал Autocar.
Производитель обещает, что новый кроссовер будет дешевле нынешних предложений Tesla. Цена Model 3 в базовой комплектации составит примерно 37 тысяч долларов.
По словам исполнительного директора Tesla Илона Маска, окончательная цена будет значительно больше, так как покупатели захотят добавить в свои автомобили дополнительные функции.
По его прогнозам, средняя цена электрокара составит 45 тысяч долларов, сообщает «Интерфакс».
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