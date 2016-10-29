Tesla представила солнечную батарею в виде крыши
Компания Tesla Motors(США), которая специализируется на производстве электромобилей, представила в Лос-Анджелесе новые модели солнечных батарей, рассчитанные для установки на крышах домов, а также усовершенствованный энергонакопитель Powerwall 2.0.
Об этом сообщает BBC.
Новые разработки представили накануне предполагаемого завершения сделки по слиянию Tesla Motors и энергетической компанией SolarCity.
Новые солнечные батареи не похожи на привычные и должны устанавливаться на всю поверхность крыши.
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