Tesla представила солнечную батарею в виде крыши

Компания Tesla Motors(США), которая специализируется на производстве электромобилей, представила в Лос-Анджелесе новые модели солнечных батарей, рассчитанные для установки на крышах домов, а также усовершенствованный энергонакопитель Powerwall 2.0.

Об этом сообщает BBC.

Новые разработки представили накануне предполагаемого завершения сделки по слиянию Tesla Motors и энергетической компанией SolarCity.

Новые солнечные батареи не похожи на привычные и должны устанавливаться на всю поверхность крыши.