Тещу депутата подозревают в передаче взяток экс-губернатору Челябинской области
Депутат Госдумы Вадим Белоусов привлекал свою тещу Маргариту Бутакову к посредничеству при передаче взяток экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.
Как уточняется в материале, 31 мая к Бутаковой пришли с обысками сотрудники ФСБ. По данным портала 74.ru, теща депутата владеет 20 процентами в ООО «Гринфлайт», аффилированной к экс-губернатору, а Белоусов до недавнего времени был деловым партнером Юревича.
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подозревается в получении взятки на сумму в 26 миллионов рублей от главы Минздрава Челябинской области, а также в других коррупционных преступлениях. В начале мая он был объявлен в международный розыск, сообщает «Федерал пресс».
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