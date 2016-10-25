Террористы заживо сожгли девятерых своих боевиков за попытку побега из Мосула

Главари террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) устроили показательную казнь девятерым боевикам, пытавшимся бежать из иракского Мосула.

Дезертиров связали по рукам и ногам и бросили в траншею, наполненную горящей нефтью, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Iraqi News.

Коалиция во главе с США начала операцию по освобождению Мосула 17 октября. Несмотря на предпринимаемые руководителями подразделений террористов усилия, попытки дезертирства приобрели в рядах боевиков массовый характер.