Террористы захватили в заложники генерала и шестерых иракских офицеров в Мосуле

В результате засады, устроенной террористами ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в освобожденном неделю назад районе Мосула, в плен к боевикам попали иракский генерал и шестеро старших офицеров. Об этом журналистам сообщил представитель федеральной службы полиции Ирака Саад аль-Лейти.

По словам аль-Лейти, сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли с инспекционным визитом в этот район, отстреливались, пока у них не кончились патроны, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иракские СМИ.

Силы безопасности Ирака продолжают прочесывать кварталы исторической части Мосула. Тем временем военные приблизились к соборной мечети XII века «Ан-Нури», все еще находящейся в руках террористов.

По мнению экспертов, освобождение мечети будет иметь символическое значение, поскольку именно здесь главарь ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади 29 июня 2014 года объявил о создании в Мосуле своего «халифата».