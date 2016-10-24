Террористы захватили в заложники более 200 полицейских курсантов в Пакистане

Неизвестные вооруженные люди совершили налет на полицейский колледж в городе Кветта на юго-западе Пакистана и захватили в заложники более 200 курсантов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По данным газеты Dawn, нападавших было пятеро или шестеро, они ворвались в тренировочный комплекс, в общежитии которого в тот момент находились около 500 курсантов.

Между нападавшими и представителями служб безопасности началась перестрелка, в результате которой не менее семи полицейских получили ранения.