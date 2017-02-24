Террористы убили 60 человек в городе Эль-Баб при подрыве автомобиля

В пригороде сирийского города Эль-Баб взорвался заминированный террористами автомобиль, в результате чего погибли турецкие военные, представители оппозиционной Свободной сирийской армии и мирные жители.

Изначально агентство Рейтер сообщало о 41 погибшем, среди которых опознали 35 мирных граждан. К настоящему времени число погибших возросло до 60, ранения и увечья получили десятки человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah.

Как сообщило местное издание, 42 раненых направили в больницу провинции Килис на границе с Турцией.

Местные силы безопасности возложили ответственность за взрыв на боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Накануне генштаб Турции сообщил о полном освобождении всех кварталов Эль-Баба от террористов силами турецкой армии совместно с формированиями вооруженной оппозиции.

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