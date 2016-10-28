Террористы убили более 230 человек за неделю в Мосуле
Боевики из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) за прошедшие семь дней казнили 232 человека в иракском Мосуле и его окрестностях.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ООН.
- В минувшую среду 232 мирных жителей были убиты. Из них 190 - бывшие служащие сил безопасности Ирака, - сказал пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.
Остальные 42 человека были убиты после того, как отказались присоединиться к террористам.
Около двух недель назад стартовала операция иракской армии по освобождению Мосула от боевиков ИГ. Коалицию официальных сил возглавляют США.
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