Террористы убили более 230 человек за неделю в Мосуле

Боевики из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) за прошедшие семь дней казнили 232 человека в иракском Мосуле и его окрестностях.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ООН.

- В минувшую среду 232 мирных жителей были убиты. Из них 190 - бывшие служащие сил безопасности Ирака, - сказал пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Остальные 42 человека были убиты после того, как отказались присоединиться к террористам.

Около двух недель назад стартовала операция иракской армии по освобождению Мосула от боевиков ИГ. Коалицию официальных сил возглавляют США.