Террористы расстреляли вышедших на митинг жителей сирийского Алеппо

Боевики террористических группировок устроили массовый расстрел мирных жителей Алеппо, вышедших на стихийный митинг. Погибло 27 человек, более сотни людей получили ранения различной степени тяжести. Таки данные привел официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

- Вчера в районах Эль-Амрия и Аль-Фардус в результате расстрелов стихийного митинга погибли 27 человек, сотни раненых, - цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам генерала, в восточной части Алеппо нарастает волна возмущения местных жителей против террора боевиков.

- С начала текущей недели в подконтрольных террористам районах Алеппо прошло 11 протестных выступлений, - отметил Конашенков.

Согласно поступающим из города данным, ранее боевики открыли огонь по гражданам, пытавшимся пробраться к продовольственному складу. Террористы также блокируют попытки жителей покинуть осажденный город по гуманитарным коридорам.

- Террористами блокируются любые попытки выхода населения по специально созданным коридорам. Все примыкающие к ним улицы заминированы. Ежедневно правительственными войсками фиксируются подрывы мирных граждан, пытающихся приблизиться к гуманитарным коридорам, - подчеркнул Конашенков.