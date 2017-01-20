Террористы продолжают разрушать исторические памятники в Пальмире

В сирийской Пальмире от действий боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) вновь пострадали исторические памятники.

Речь в частности идет об античном тетрапилоне и древнеримском театре. У последнего полностью уничтожен фасад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

Предполагается, что памятники архитектуры были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

Ранее сообщалось, что террористам вновь удалось захватить Пальмиру. Сирийские войска перебрасывают войска для ее повторного освобождения.

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