Террористы продолжают разрушать исторические памятники в Пальмире
В сирийской Пальмире от действий боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) вновь пострадали исторические памятники.
Речь в частности идет об античном тетрапилоне и древнеримском театре. У последнего полностью уничтожен фасад, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.
Предполагается, что памятники архитектуры были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.
Ранее сообщалось, что террористам вновь удалось захватить Пальмиру. Сирийские войска перебрасывают войска для ее повторного освобождения.
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