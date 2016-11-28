Террористы применяют в Сирии иприт собственного производства

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что боевики «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещенные в РФ организации) используют при атаках в Сирии отравляющие вещества собственного производства.

- Думаю, что этот иприт местного, кустарного производства. ИГ обладает технологиями, исходными материалами и производственными мощностями, которые позволяют производить иприт и другие отравляющие вещества, что, кстати, подтверждает и руководство Организации по запрещению химического оружия. Известны десятки случаев применения террористами отравляющих веществ в Сирии. Так, на днях на границе с Турцией - и это подтвердили турецкие СМИ - игиловцы применили иприт против формирований так называемой сирийской свободной армии, в результате чего пострадали более 20 человек, - цитирует Ульянова ТАСС.

Коснувшись вопроса о запасах химического оружия на складах сирийской армии, Ульянов отметил, что значительную часть боевых отравляющих веществ сирийцы уничтожили еще до присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия. Остальное, добавил он, было в полном объеме вывезено за пределы страны и уничтожено.