Террористы применили в Мосуле химическое оружие
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) применили горчичный газ (иприт) и хлор во время боев с правительственными войсками в Мосуле.
Наземная военная операция по освобождению Мосула от ИГ началась утром 17 октября. Помимо правительственных сил Ирака, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США, сообщает ТАСС.
В свою очередь, сегодня началась операция по освобождению Ракки от террористов. Ее проводят формирования вооруженной оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" при поддержке ВВС США.
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