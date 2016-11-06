Террористы применили в Мосуле химическое оружие

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) применили горчичный газ (иприт) и хлор во время боев с правительственными войсками в Мосуле.

Наземная военная операция по освобождению Мосула от ИГ началась утром 17 октября. Помимо правительственных сил Ирака, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США, сообщает ТАСС.

В свою очередь, сегодня началась операция по освобождению Ракки от террористов. Ее проводят формирования вооруженной оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" при поддержке ВВС США.