Террористы применили химоружие против сирийской армии

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в Алеппо снарядами с отравляющим газом. Пострадали не менее 28 военнослужащих.

О каком именно газе идет речь, не уточняется. По поступающей информации, инцидент произошел к западу от аэропорта Алеппо в районе Каррам-эт-Тараб.

11 ноября эксперты научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Росси подтвердили применение экстремистами отравляющих веществ, в частности хлора и белого фосфора, при обстреле одного из районов Алеппо, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия
События: терроризм
Следующая новость Анкара не намерена прислушиваться к заявлениям главы Европарламента

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО