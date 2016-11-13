Террористы применили химоружие против сирийской армии
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в Алеппо снарядами с отравляющим газом. Пострадали не менее 28 военнослужащих.
О каком именно газе идет речь, не уточняется. По поступающей информации, инцидент произошел к западу от аэропорта Алеппо в районе Каррам-эт-Тараб.
11 ноября эксперты научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Росси подтвердили применение экстремистами отравляющих веществ, в частности хлора и белого фосфора, при обстреле одного из районов Алеппо, сообщает ТАСС.
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