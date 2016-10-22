Террористы препятствуют вывозу раненых из Алеппо
Террористы, засевшие в сирийском Алеппо не дают медикам Международного Красного Креста эвакуировать раненых мирных жителей.
Представители МККК на протяжении нескольких дней безуспешно пытаются уговорить вооруженные группировки предоставить доступ в восточный Алеппо для вывоза пострадавших.
Раненых в Алеппо – более ста человек. . Боевики выдвинули жесткое условие для такого доступа — требуют завести в восточный Алеппо медикаменты и оказать помощь боевикам, сообщает РИА Новости.
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