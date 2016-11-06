Террористы обстреляли военный госпиталь в Сирии

Боевики обстреляли военный госпиталь в сирийской провинции Риф-Димашк. Сообщается о 13-ти пострадавших.

Известно, что террористы стреляли из минометов. О принадлежности боевиков не сообщается. Известно, то они представляют вооруженную оппозицию.

По информации ТАСС, на территории медицинского учреждения разорвались два снаряда.