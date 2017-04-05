Террористы обозвали президента США «идиотом»
Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) опубликовали обращение к гражданам США, в котором назвали президента Дональда Трампа «идиотом» во главе «тонущей страны».
По их мнению, Трамп, совершенно не имеет представления о том, что такое Сирия, Ирак или ислам. Боевики заявили, что Штаты станут жертвой для солдат халифата и признаки кончины страны очевидны для всех, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на западные СМИ.
Автором обращения является представитель ДАИШ Аби аль-Хассан аль-Мухаджир, который ранее призывал мусульман убивать неверных по всему миру. Госдепартамент США назначил награду за его голову в пять миллионов долларов.
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