Террористы начали отступать из Пальмиры
Отряды террористов начали отступать из Пальмиры под натиском сирийский правительственных войск.
Боевики уходят из города, минируя дома и дороги. Армия и ополчение, накануне прорвавшиеся в западную часть города, продолжают зачистку его районов, передает «ТВ-Центр» со ссылкой на сирийские СМИ.
В частности, правительственным войскам удалось захватить несколько стратегических позиций, включая высоту с телебашней, а также выбить террористов из старинного дворца, в котором они устроили штаб.
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