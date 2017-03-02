Террористы начали отступать из Пальмиры

Отряды террористов начали отступать из Пальмиры под натиском сирийский правительственных войск.

Боевики уходят из города, минируя дома и дороги. Армия и ополчение, накануне прорвавшиеся в западную часть города, продолжают зачистку его районов, передает «ТВ-Центр» со ссылкой на сирийские СМИ.

В частности, правительственным войскам удалось захватить несколько стратегических позиций, включая высоту с телебашней, а также выбить террористов из старинного дворца, в котором они устроили штаб.