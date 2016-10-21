Террористы из «Джабхат ан-Нусра» отказались покидать Алеппо

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве обеспокоены отказом террористов из «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) покидать Алеппо.

- Мы сильно встревожены, что, несмотря на те жесты доброй воли, которые предприняли Москва и Дамаск, мы видим, как боевики «Джабхат ан-Нусры» отказываются выходить из города, - сказал Лавров. Об этом сообщает Интерфакс.

Он отметил, что террористы препятствуют выходу мирных жителей из города. Они используют грубую силу.

- И «Джабхат ан-Нусра», и «Ахрар аш-Шам», и другие организации, сотрудничающие с ними, по сути дела, саботируют усилия ООН при нашей поддержке, при поддержке сирийского правительства наладить доставки гуманитарной помощи в Восточный Алеппо, напрямую обстреливают те маршруты, по которым такая гуманитарная помощь может поступать, - сказал он.

Ранее в Алеппо был введен режим гуманитарной паузы.

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