Террористы чаще всего используют Telegram

Согласно данным ФСБ России, террористы при планировании своих атак на территории страны чаще всего пользуются мессенджером Telegram.

Его популярность у злоумышленников обусловлена возможностью создавать чаты с высоким уровнем зашифрованности, пояснили в ведомстве. В частности, именно с помощью Telegram велась подготовка к теракту в Санкт-Петербурге, сообщает Regnum.

Ранее в Роскомнадзоре потребовали от создателя мессенджера Павла Дурова предоставить данные для внесения Telegram в реестр организаторов распространения информации, пригрозив блокировкой в случае отказа. Тот, в свою очередь, назвал требование ведомства «саботажем государственных интересов».

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. Взрывное устройство в одном из вагонов привел в действие смертник Акбаржон Джалилов. Погибли 15 человек и еще более 100 пострадали.

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