Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим самодельными дронами

Террористы напали на российскую авиабазу Хмеймим. Военными сбиты несколько атаковавших дронов.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности боевиков, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были произведены кустарным способом. Дроны также вооружены минами, за счет чего могут причинить ущерб технике, стоящей под открытым небом.

Уточняется, что инцидент произошел накануне возле авиабазы Хмеймим. Сирийские военные уничтожили беспилотник боевиков, который нес две самодельные мины.

31 декабря в результате минометного обстрела российской авиабазы погибли двое военнослужащих.