Террористы активизировались в САР после ракетных ударов США

Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) перешли в атаку под Пальмирой после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе Шайрат.

Наступление велось по двум направлениям. Согласно данным арабских СМИ, правительственным войскам Сирии удалось отразить атаку террористов, передает Nation News.

Ранее стало известно, что число жертв американских ракетных ударов возросло до шести человек. При этом двое погибших являются мирными жителями.