Террорист-смертник взорвал автомобиль около автобуса с беженцами в Алеппо
В Сирии около автобуса с мирными жителями, эвакуированными из осажденных территорий на севере Итлиба, прогремел взрыв.
Как сообщает Meduza, число погибших предположительно достигло 70 человек, 130 граждан получили ранения. Ранее сирийское телевидение объявило о 39 погибших. Правозащитная организация Syrian Observatory of Human Rights сообщала о 16 пострадавших.
Известно, что взрывное устройство находилось в автомобиле, за рулем которого сидел смертник.
12 марта в столице Сирии в результате теракта погибли 74 человека. Тогда два террориста атаковали автобусы с иракскими паломниками.
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