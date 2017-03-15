Террорист-смертник планировал взорвать себя в Москве 8 марта

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили крупный теракт в Москве, который террористы готовили в «подарок» жителям столицы на 8 марта.

По данным источника «Известий», участник террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) планировал взорвать себя во время праздничных гуляний в Москве.

Газета отмечает, что в начале марта в одном из аэропортов Москвы для проверочных мероприятий был задержан 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М., прибывший рейсом из Стамбула. Пограничники установили, что он впервые прибыл в Россию, а встречающих его лиц он не знал.

Во время опроса в служебном помещении гражданин Таджикистана, испугавшись, что его собираются депортировать на родину, где ему грозит пожизненный срок, внезапно попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло. В ходе проверки также выяснилось, что Изаттило М. успел повоевать в Сирии.

В итоге гражданин Таджикистана признался, что приехал в Москву, чтобы взорвать себя во время празднования 8 марта. Взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить уже в Москве.