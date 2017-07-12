Террористов и экстремистов будут лишать гражданства России
Госдума РФ приняла во втором чтении закон об отмене гражданства России для тех людей, кто был осужден за терроризм и экстремизм.
Отмена решений о предоставлении российского гражданства осужденным за терроризм и экстремизм не будет касаться супругов и детей преступника, отмечает РИА Новости.
Также в Госдуме рассмотрели получение гражданства России для граждан Украины.
С 1 сентября для них упрощается процедура получения документов. Теперь граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется в Украину.
Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.
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