Террористов и экстремистов будут лишать гражданства России

Госдума РФ приняла во втором чтении закон об отмене гражданства России для тех людей, кто был осужден за терроризм и экстремизм.

Отмена решений о предоставлении российского гражданства осужденным за терроризм и экстремизм не будет касаться супругов и детей преступника, отмечает РИА Новости.

Также в Госдуме рассмотрели получение гражданства России для граждан Украины.

С 1 сентября для них упрощается процедура получения документов. Теперь граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется в Украину.

Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

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