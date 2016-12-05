В террористической группировке ДАИШ появился новый главный идеолог

Вместо ликвидированного Абу Мухаммеда аль-Аднани главным пропагандистом ДАИШ (запрещенная в РФ организация) по работе со СМИ стал полевой командир Аби аль-Хасан аль-Мухаджер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, располагающее информацией с сайтов террористов.

Ранее, 30 августа Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении аль-Аднани в провинции Алеппо в результате удара российского бомбардировщика Су-34.