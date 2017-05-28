Террористическая организация «Ансар аш-Шариа» объявила о самороспуске

Террористическая группировка из Ливии «Ансар аш-Шариа», члены которой обвиняются в нападении на американское консульство в Бенгази в 2012 году, объявила о роспуске.

Как пишет РИА Новости, боевики готовили теракты против США. По информации прокуратуры Америки, один из членов группировки - Ахмед Абу Хаталла - участвовал в нападении на консульство США в Бенгази осенью 2012 года. Тогда погибли четверо граждан США, в том числе посол США в Ливии.

«Ансар аш-Шариа» входила в список террористических организаций в США и на территории Ливии, числилась в списке Совбеза ООН.

Решение о роспуске было принято из-за крайней ослабленности организации. Лидер террористов Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновения с Ливийской национальной армией в Бенгази в конце 2014 года. Многие из боевиков после смерти лидера перешли на сторону «Исламского государства» (ИГ - запрещена в РФ).

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