Террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт в Берлине
Ответственность за террористическую атаку Рождественской ярмарки, в результате которой погибло 12 и получило ранения различной степени тяжести 48 человек, взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация).
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на информацию, полученную с сайтов террористов.
Ранее, 19 декабря грузовик с прицепом врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм. Жертвами теракта стали 12 человек, 48 человек госпитализировано, состояние 11 из них оценивается как критическое.
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