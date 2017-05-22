Террористам ДАИШ запретили пользоваться соцсетями
Террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) запретила своим членам, непосредственно участвующим в боевых действиях, пользоваться социальными сетями.
В распоряжении организации SITE Intelligence Group оказался соответствующий документ. В нем запрет объясняется тем, что присутствие боевиков в соцсетях может выдать места дислокации отрядов и навлечь огонь противника.
Несколько лет назад террористам запретили пользоваться продукцией компании Apple из-за опасений, что с ее помощью может вестись шпионская деятельность.
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