Террористам ДАИШ запретили пользоваться соцсетями

Террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) запретила своим членам, непосредственно участвующим в боевых действиях, пользоваться социальными сетями.

В распоряжении организации SITE Intelligence Group оказался соответствующий документ. В нем запрет объясняется тем, что присутствие боевиков в соцсетях может выдать места дислокации отрядов и навлечь огонь противника.

Несколько лет назад террористам запретили пользоваться продукцией компании Apple из-за опасений, что с ее помощью может вестись шпионская деятельность.