Террорист из Манчестера сделал бомбу по роликам с YouTube
Задержанный по подозрению в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди собрал бомбу по инструкциям на канале YouTube.
Как пишет Lenta.ru, спецслужбы, исходя из сложности взрывного устройства, сделали вывод, что его собрал профессионал. Известно, что информацию о необходимых для изготовления бомбы химических веществах он также находил в интернете.
22 мая на стадионе «Манчестер Арена» произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).
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