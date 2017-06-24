Террорист из Манчестера сделал бомбу по роликам с YouTube

Задержанный по подозрению в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди собрал бомбу по инструкциям на канале YouTube.

Как пишет Lenta.ru, спецслужбы, исходя из сложности взрывного устройства, сделали вывод, что его собрал профессионал. Известно, что информацию о необходимых для изготовления бомбы химических веществах он также находил в интернете.

22 мая на стадионе «Манчестер Арена» произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).