Террорист в Лондоне давил людей на скорости 122 километра в час

Правоохранительные органы Великобритании рассчитали скорость управляемого террористом Халидом Масудом автомобиля, который врезался в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне - она составила 122 километра в час.

Масуду потребовалось ровно 82 секунды на совершение наезда на пешеходов и нападение на полицейского у парламента Британии, - сообщает «Лайф» со ссылкой на BBC.

Ранее сообщалось, что в результате теракта 22 марта в Лондоне погибли четыре человека, более 50 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести.