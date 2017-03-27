Террорист в Лондоне давил людей на скорости 122 километра в час

Правоохранительные органы Великобритании рассчитали скорость управляемого террористом Халидом Масудом автомобиля, который врезался в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне - она составила 122 километра в час.

Масуду потребовалось ровно 82 секунды на совершение наезда на пешеходов и нападение на полицейского у парламента Британии, - сообщает «Лайф» со ссылкой на BBC.

Ранее сообщалось, что в результате теракта 22 марта в Лондоне погибли четыре человека, более 50 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести.

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