Террорист Андерс Брейвик отказался от своего имени
Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя. Теперь его зовут Фьотольф Хансен.
О смене Брейвиком имени изданию VG рассказал его адвокат Эйстейн Стуррвик. При этом он добавил, что ему не известно, когда именно террорист принял такое решение и по каким причинам.
В 2011 году Брейвик был приговорен судом к 21 году тюрьмы – максимальному в Норвегии наказанию. Срок он получил за двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек. Периодически он подает жалобу в различные инстанции, выражая недовольство условиями содержания за решеткой.
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