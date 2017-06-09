Террорист Андерс Брейвик отказался от своего имени

Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя. Теперь его зовут Фьотольф Хансен.

О смене Брейвиком имени изданию VG рассказал его адвокат Эйстейн Стуррвик. При этом он добавил, что ему не известно, когда именно террорист принял такое решение и по каким причинам.

В 2011 году Брейвик был приговорен судом к 21 году тюрьмы – максимальному в Норвегии наказанию. Срок он получил за двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек. Периодически он подает жалобу в различные инстанции, выражая недовольство условиями содержания за решеткой.