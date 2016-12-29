На территорию российского посольства в Сирии вновь залетела мина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что во второй половине дня в четверг, 29 декабря посольство РФ в Сирии вновь подверглось минометному обстрелу.

- Во второй половине дня, 29 декабря выпущенная из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, мина попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел. Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет, - цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, очередное нападение на дипломатическое представительство направлено на срыв достигнутых договоренностей о полном прекращении огня в Сирии.

- Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения, - подчеркнула Захарова. - Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены.

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