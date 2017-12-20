Территорию подмосковных храмов очистят от ларьков

Продуктовые палатки и ларьки исчезнут с территории объектов культурного наследия и храмов, заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он подчеркнул, что торговля должна быть цивилизованной, собственникам ларьков будут предложены другие места.

Министр также ометил, что разбираться с торговыми палатками будут опираясь на нормативно-правовую базу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».