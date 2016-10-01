Территорию ДНР обстреляли из артиллерии накануне разведения сил

Территория промышленной зоны вблизи Ясиноватой в ДНР подверглась обстрелу из артиллерийских орудий накануне первого за время конфликта разведения Вооруженных сил Украины, ДНР и ЛНР на трех пилотных участках.

- Около полуночи украинская сторона открыла огонь по промзоне под Ясиноватой из артиллерии калибра 122 миллиметра. Всего было выпущено 14 снарядов, — цитирует Донецкое агентство новостей представителя силовых структур ДНР.

По словам собеседника агентства, наряду с артиллерией и танками ВСУ также использовали минометы калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что согласно достигнутым договоренностям 1 октября в 11:00 в районе села Петровское к югу от Донецка начнется первое в истории конфликта разведение вооруженных сил и средств противоборствующих сторон.

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