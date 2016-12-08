На территории Тувы обнаружен четвертый обломок космического корабля «Прогресс»

Пресс-служба правительства Республики Тыва сообщила об обнаружении четвертого фрагмента космического корабля «Прогресс», потерпевшего крушение 1 декабря 2016 года.

- Четвертый обломок найден в 8,5 километра от того места, где был найден первый обломок в Улуг-Хемском районе. Фрагмент округлой формы. Территория, на которой он упал, безлюдная, - рассказал ТАСС представитель пресс-службы.

Ранее эксперты сообщили, что на землю могло упасть не более 10 процентов космического грузовика.

Три ранее найденные фрагмента были сфотографированы, снимки направлены в РКК «Энергия» (изготовитель корабля) и РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракеты) на экспертизу.

Сотрудники природоохранных ведомств Тувы подтвердили, что на территории падения фрагментов отсутствует какой-либо ущерб для экологии региона.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: космос
Следующая новость Жирафы находятся на грани вымирания

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО