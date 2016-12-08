На территории Тувы обнаружен четвертый обломок космического корабля «Прогресс»
Пресс-служба правительства Республики Тыва сообщила об обнаружении четвертого фрагмента космического корабля «Прогресс», потерпевшего крушение 1 декабря 2016 года.
- Четвертый обломок найден в 8,5 километра от того места, где был найден первый обломок в Улуг-Хемском районе. Фрагмент округлой формы. Территория, на которой он упал, безлюдная, - рассказал ТАСС представитель пресс-службы.
Ранее эксперты сообщили, что на землю могло упасть не более 10 процентов космического грузовика.
Три ранее найденные фрагмента были сфотографированы, снимки направлены в РКК «Энергия» (изготовитель корабля) и РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракеты) на экспертизу.
Сотрудники природоохранных ведомств Тувы подтвердили, что на территории падения фрагментов отсутствует какой-либо ущерб для экологии региона.
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