На территории Тувы обнаружен четвертый обломок космического корабля «Прогресс»

Пресс-служба правительства Республики Тыва сообщила об обнаружении четвертого фрагмента космического корабля «Прогресс», потерпевшего крушение 1 декабря 2016 года.

- Четвертый обломок найден в 8,5 километра от того места, где был найден первый обломок в Улуг-Хемском районе. Фрагмент округлой формы. Территория, на которой он упал, безлюдная, - рассказал ТАСС представитель пресс-службы.

Ранее эксперты сообщили, что на землю могло упасть не более 10 процентов космического грузовика.

Три ранее найденные фрагмента были сфотографированы, снимки направлены в РКК «Энергия» (изготовитель корабля) и РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракеты) на экспертизу.

Сотрудники природоохранных ведомств Тувы подтвердили, что на территории падения фрагментов отсутствует какой-либо ущерб для экологии региона.