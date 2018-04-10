На территории ЗИЛ появится музей современного искусства
Новый музей современного искусства откроется на застраиваемой территории бывшего завода ЗИЛ в Москве.
Город предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тысяч квадратных метров.
В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса.
Новый музей появится по адресу - улица Автозаводская, владение 23.
О точных сроках открытия музея пока разговор не ведется, передает РИА Новости.
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