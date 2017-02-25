Территории ДНР подверглись массированным обстрелам из-за приезда Савченко
Украинские силовики нанесли удары по территориям ДНР, узнав о приезде депутата Верховной Рады Надежды Савченко.
По данным Донецкого агентства новостей, обстрелам подверглись город Ясиноватая, окрестности Макеевки и район бывшего аэропорта Донецка.
Накануне Савченко прибыла в ДНР, чтобы встретиться с пленными украинскими военными. Она также посетила колонию в Макеевке, где пообщалась с шестью пленными силовиками.
Сообщается, что Савченко призвала лидеров стран нормандского формата способствовать обмену пленными на Донбассе.
Депутаты Верховной Рады Украины блока Петра Порошенко потребовали узнать причины подобных инициатив со стороны Савченко.
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