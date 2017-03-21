На территории московской школы нашли скелет человека

В Москве на территории одной из школ найден скелет человека. Кому принадлежат останки, пока не установлено.

Инцидент произошел на севере столицы. Скелет был обнаружен рабочими в коллекторе при проведении очистительных работ, рассказала ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

Предполагается, что неизвестный скончался более года назад. С целью установления причин смерти назначена судмедэкспертиза. По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка.