На территории комплекса «Лужники» высадят более тысячи деревьев

На территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве специалисты высадят около 50 тысяч кустарников и более тысячи деревьев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отмечается в материале, высадка деревьев в «Лужниках» является одним из мероприятий благоустройства территории олимпийского комплекса, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Территорию «Лужников» украсят липы, яблони и клены, а также ирга и сирень. До конца нынешней осени будет посажено около 500 деревьев. А во втором квартале будущего года будут высажены оставшиеся деревья, а также кустарники и цветники, сообщает «Большая Москва».