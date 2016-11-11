На территории комплекса «Лужники» высадят более тысячи деревьев
На территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве специалисты высадят около 50 тысяч кустарников и более тысячи деревьев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отмечается в материале, высадка деревьев в «Лужниках» является одним из мероприятий благоустройства территории олимпийского комплекса, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Территорию «Лужников» украсят липы, яблони и клены, а также ирга и сирень. До конца нынешней осени будет посажено около 500 деревьев. А во втором квартале будущего года будут высажены оставшиеся деревья, а также кустарники и цветники, сообщает «Большая Москва».
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