На территории аэродрома Тушино появятся офисы «Ростеха»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами планирует вложить более 1 миллиарда долларов в развитие территории бывшего аэродрома Тушино, расположенного на северо-западе столицы.
Об этом ТАСС сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он пояснил: «Мы инвестируем в технопарк «Ростех-Сити» российско-китайским фондом и несколькими инвесторами с Ближнего Востока и из Азии».
На площади бывшего аэродрома будут созданы офисные помещения госкорпорации «Ростех», а также жилая недвижимость, объекты спортивной и социальной инфраструктуры.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что строительство может начаться в 2018 году или в конце 2017 года.
Следующая новость Тимошенко объявила политизированным дело о госизмене Януковича
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии