На территории аэродрома Тушино появятся офисы «Ростеха»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами планирует вложить более 1 миллиарда долларов в развитие территории бывшего аэродрома Тушино, расположенного на северо-западе столицы.

Об этом ТАСС сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он пояснил: «Мы инвестируем в технопарк «Ростех-Сити» российско-китайским фондом и несколькими инвесторами с Ближнего Востока и из Азии».

На площади бывшего аэродрома будут созданы офисные помещения госкорпорации «Ростех», а также жилая недвижимость, объекты спортивной и социальной инфраструктуры.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что строительство может начаться в 2018 году или в конце 2017 года.