Терминал оплаты в Орехово-Зуево победил грабителей с ломами
Двое грабителей с монтировками в Орехово-Зуево попытались взломать один из банкоматов города.
Аппарат по приему платежей оказался неприступной крепостью для грабителей – воры поломали даже лом, но вскрыть терминал так и не смогли.
Грабителей задержала полиция, передает «Подмосковье сегодня».
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