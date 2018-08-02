Терминал оплаты в Орехово-Зуево победил грабителей с ломами

Двое грабителей с монтировками в Орехово-Зуево попытались взломать один из банкоматов города.

Аппарат по приему платежей оказался неприступной крепостью для грабителей – воры поломали даже лом, но вскрыть терминал так и не смогли.

Грабителей задержала полиция, передает «Подмосковье сегодня».

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