Тереза Мэй вернет в Великобританию 11 миллиардов долларов после Brexit

Английский премьер-министр Тереза Мэй потребует Брюссель вернуть 11 миллионов долларов британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), после запуска Brexit.

Об этом сообщает газета Sunday Times. Великобритания выдвинет свое требование после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора.

Чиновники Соединенного Королевства уверены, что Евросоюз обязан вернуть долю Британии в фондах ЕИБ. Лондону принадлежит 16% доли в капитале банка - 10 милллиардов евро.

Соответствующее заключение составил юрист Мартин Хоув и передал в департамент по выходу из ЕС.

Ранее юристы британского правительства сообщали, что Великобритания имеет правовые основания не платить Евросоюзу 60 миллиардов евро после Brexit по составлением ранее соглашениям.