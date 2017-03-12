Тереза Мэй вернет в Великобританию 11 миллиардов долларов после Brexit
Английский премьер-министр Тереза Мэй потребует Брюссель вернуть 11 миллионов долларов британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), после запуска Brexit.
Об этом сообщает газета Sunday Times. Великобритания выдвинет свое требование после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора.
Чиновники Соединенного Королевства уверены, что Евросоюз обязан вернуть долю Британии в фондах ЕИБ. Лондону принадлежит 16% доли в капитале банка - 10 милллиардов евро.
Соответствующее заключение составил юрист Мартин Хоув и передал в департамент по выходу из ЕС.
Ранее юристы британского правительства сообщали, что Великобритания имеет правовые основания не платить Евросоюзу 60 миллиардов евро после Brexit по составлением ранее соглашениям.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии