Тереза Мэй не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена покидать свой пост, несмотря на то, что возглавляемой ею партии консерваторов не удалось получить большинство в парламенте.

Премьер заявила, что получила разрешение от королевы Елизаветы II разрешение на формирование нового состава кабмина. Она заверила, что вновь созданное правительство обеспечит британцам уверенность в будущем, сообщает «Интерфакс».

Согласно предварительным данным, консерваторам удалось получить 319 из 650 мест в парламенте. Британские СМИ предполагают, что Мэй сделает ставку на поддержку со стороны Североирландской Демократической юнионистской партии, которой досталось 10 мест.