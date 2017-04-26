Тереза Мэй превзошла по популярности Маргарет Тэтчер

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала самым популярным главой правительства страны за последние 40 лет.

Положительно работу Мэй оценили более 60% британцев, опрошенных компанией Ipsos Mori, сообщает издание Independent.

Это более высокий показатель, чем у предшественника Мэй Тони Блэра, деятельность которого устраивала 52% жителей страны.

Более того, нынешнему премьеру удалось обойти по популярности «железную леди» Маргарет Тэтчер, работу которой положительно оценивали, в свое время, 48% британцев.