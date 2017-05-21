Тереза Мэй потребовала от Евросоюза миллиарды фунтов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ЕС должен выплатить Соединенному Королевству миллиарды фунтов за акции государства в Европейском инвестиционном банке.

Как пишет Коммерсант.ru, Мэй настаивает, что Великобритания имеет финансовые права, которые должны учитываться вместе с обязательствами во время рассмотрения вопросов, связанных с Brexit. Премьер-министр подчеркнула: «Много разговоров ведется о том, какие обязательства должны быть у Соединенного Королевства или же о том, какие у нас могут быть права, учитывая те деньги, которые были выплачены в прошлом. Мы четко показываем, что будем учитывать и права, и обязанности».

Ранее Тереза Мэй говорила о том, что Великобритания хочет иметь партнерские отношения с Евросоюзом. Однако глава британского МИД Борис Джонсон утверждал, что Брюссель намерен вести нечестную игру в ходе переговоров по выходу страны из ЕС.

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