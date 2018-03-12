Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России.

5 марта рядом с одним из торговых центров в британском городе Солсбери от отравления неизвестным веществом серьезно пострадали работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас они находятся в коме.

В Скотланд-Ярде считают, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году, сообщает «Интерфакс».