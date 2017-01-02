Тереза Мэй может упразднить палату лордов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может упразднить палату лордов, если они станут препятствовать процессу выхода страны из Евросоюза.
По данным The Daily Mail, большинство членов палаты лордов являются противниками выхода Великобритании из состава ЕС.
- В верхней палате должны осознавать, что если они встанут на пути, их ждет экзистенциальный кризис, — заявил изданию неназванный британский министр, пояснив, что «кризисом» может оказаться реформа, которая упразднит или как минимум существенно сократит количество лордов и полномочия палаты. Об этом сообщает «РИА Новости».
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