Тереза Мэй может покинуть пост премьер-министра через полгода
Премьер-министр Британии Тереза Мэй может уйти в отставку через полгода, сообщил представитель теневого правительства Эндрю Гвинн.
По его сведениям, в ходе обсуждения вопросов по Brexit в партии произошел раскол, который может привести к распаду правительства, пишет Газета.ru.
Гвинн сказал: «Оно может распасться через полгода. Кто знает, как отреагируют Тори на счет за Brexit, а если не будет прогресса (в переговорах), они могут выступить против Мэй».
Ранее Мэй предложила двухлетний период выхода из Евросоюза. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – спустя два года после запуска Brexit.
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