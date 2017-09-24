Тереза Мэй может покинуть пост премьер-министра через полгода

Премьер-министр Британии Тереза Мэй может уйти в отставку через полгода, сообщил представитель теневого правительства Эндрю Гвинн.

По его сведениям, в ходе обсуждения вопросов по Brexit в партии произошел раскол, который может привести к распаду правительства, пишет Газета.ru.

Гвинн сказал: «Оно может распасться через полгода. Кто знает, как отреагируют Тори на счет за Brexit, а если не будет прогресса (в переговорах), они могут выступить против Мэй».

Ранее Мэй предложила двухлетний период выхода из Евросоюза. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – спустя два года после запуска Brexit.