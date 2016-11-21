Терешкова верит в первенство России в покорении Марса
Депутат Госдумы РФ, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова уверена, что россияне первыми совершат экспедицию на Марс.
- Я верю, что мы все-таки будем первые на марсе. Посмотрите — к нам и санкции применяют, но американцы летают на наших кораблях с помощью наших ракетоносителей, — цитирует РИА «Новости» выступление Терешковой на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».
По словам первой в мире женщины-космонавта, она долгие годы посвятила изучению Красной планеты и сожалеет только о том, что сама не сможет принять участие в экспедиции.
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