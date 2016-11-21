«Терек» сыграл вничью с «Томью» и вернулся на третье место в турнирной таблице

Матчем между грозненским «Тереком» и томской «Томью» завершился 14 тур чемпионата России по футболу 2016/17. Встреча, проходившая на стадионе имени Ахмата Кадырова в столице Чечни, не принесла успеха ни одной из команд – ничья 0:0.

«Терек» набрал одинаковое количество очков с ЦСКА (по 25), но опережает армейцев по дополнительным показателям, поэтому занимает в настоящий момент третью строчку в турнирной таблице.

Лидирует московский «Спартак», набравший 34 очка, на три очка от красно-белых отстает «Зенит» из Санкт-Петербурга.