«Терек» сыграл вничью с «Томью» и вернулся на третье место в турнирной таблице
Матчем между грозненским «Тереком» и томской «Томью» завершился 14 тур чемпионата России по футболу 2016/17. Встреча, проходившая на стадионе имени Ахмата Кадырова в столице Чечни, не принесла успеха ни одной из команд – ничья 0:0.
«Терек» набрал одинаковое количество очков с ЦСКА (по 25), но опережает армейцев по дополнительным показателям, поэтому занимает в настоящий момент третью строчку в турнирной таблице.
Лидирует московский «Спартак», набравший 34 очка, на три очка от красно-белых отстает «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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